Лавров не подтвердил вмешательство Пугачевой в карьеру артиста SHAMAN

Как известно, Алла Пугачева и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) когда-то встречались на одном музыкальном телевизионном проекте «Фактор А».

Популярный ныне артист не стал тогда победителем проекта, хотя удивлял многих своими вокальными данными. А после того, как Алла Пугачева уехала из России, неожиданно поднялся на вершину успеха.

В связи с этим появились слухи о том, что народная артистка могла «убрать» Дронова из телепроекта и не давать ему продвигаться на отечественной эстраде.

Однако продюсер Сергей Лавров, который знаком с ситуацией в шоу-бизнесе изнутри не смог подтвердить этого.

«Мы не знаем, в общем-то, сценария и подробностей», — сказал Лавров Пятому каналу.

Но при этом вспомнил, что в соцсетях Пугачева пожелала SHAMAN успеха и заметила, что верит в него.

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