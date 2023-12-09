Алексей Учитель был против съемок дочки от Юлии Пересильд в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Режиссер Алексей Учитель признался, что изначально был против съемок его старшей дочки от Юлии Пересильд, 14-летней Анны, в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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Анна Пересильд исполнила одну из главных женских ролей – школьницы Айгуль, которую постигла страшная участь и от которой в результате отвернулись все друзья. Кинодеятель волновался, поскольку понимал, что его дочь в силу своего характера может принять все к себе очень серьезно.

«Я сначала был даже против, потому что, зная немножко Аню, знал, что она к этому отнесется очень серьезно и пропустит все через себя. Все-таки эти все моменты, которые есть у ее героини, тяжелые, и в этом смысле были сомнения, но она молодец, справилась», - высказался Учитель в беседе с ТАСС.

Учитель также добавил, что у него не было сомнений в реакции зрителя на сериал из-за поднимаемых в нем тем. Однако уверен, что не освещать их нельзя.

Сериал, напомним, снят по реальным событиям и повествует о бандитских группировках в Казани в период 80-90-х годов. Сейчас проект обвиняют в романтизации преступного образа жизни подростков и требуют запретить многие общественники.