Критик Рудченко считает, что запевшая дочка Джигана подражает Инстасамке

Старшая дочь рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой Ариела на свое 12-летние получила в подарок сертификат на запись песни. И воспользовалась подарком, представив публике свой музыкальный дебют в виде трека «К мечте».

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Публика отреагировала на творение начинающей звездочки неоднозначно. Продюсер и критик Павел Рудченко считает, что дочка Джигана подражает кумиру миллионов Инстасамке. И выглядит это, по его мнению, несуразно.

«Очень похоже на аналог Инстасамки, пытается стать такой же, пытается имитировать ее исполнение, но все выглядит несуразно», - высказал сайту News.ru мнение критик.

Однако, эксперт считает, что по одному, первому опыту говорить о данных юной певицы рано. Надо посмотреть на дальнейшее развитие.