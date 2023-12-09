31-летняя Селена Гомес подтвердила роман с 35-летним Бенни Бланко

Американская певица и актриса 31-летняя Селена Гомес впервые открыто призналась в соцсетях, что у нее отношения 35-летним музыкальным продюсером и рэпером Бенни Бланко.

«Он лучший из всех, с кем я когда-либо встречалась», – трогательно сказала звезда.

Поклонники заметили, что на безымянном пальце Селены Гомес теперь поблескивает помолвочное кольцо с красноречивой гравировкой в виде буквы В английского алфавита.

Артистка сообщила, что их отношения продолжаются уже полгода, хотя познакомились намного раньше. Когда-то продюсер работал с ее бывшим мужем Джастином Бибером, а потом и с ней.

А в 2007 году Селена Гомес сняла Бенни Бланко в своем клипе I Can't Get Enough в костюме мишки, продюсер исполнял забавные танцы перед камерой.

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