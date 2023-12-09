Бебуришвили рассказал, как вливался в коллектив Comedy Club: «Харламов учил мое имя год, с этим было тяжеловато»

Стендап-комик Андрей Бебуришвили рассказал, как влился в коллектив Comedy Club в 2014 году. Место в самом смешном проекте ему досталось за победу в другом юмористическом шоу - «Comedy Баттл». Хирург по профессии, он приехал покорять столицу из Волгограда, несколько раз штурмовал стендап-сцену и полюбился членам жюри. После своего триумфа он стал резидентом Comedy.

«Мартиросян взял меня на поруки, везде меня водил, со всеми ручкался, со всеми знакомил. И Паша Воля тоже, и Харламов. Ну Харламов просто учил мое имя, наверное, год, с этим было тяжеловато. Он до сих пор USB не знает по именам», - посмеялся шоумен в интервью Евгении Медведевой на YouTube. – «Кто-то жал руки, кто-то нет, ну и мало кто из «Comedy Баттла» там до сих пор стался, год-два и слетали».

Бебуришвили признался, что выступать в Comedy сложно, смешить публику – это тяжело, и чтобы тебя приняли, нужно очень постараться и долго и упорно трудиться.

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