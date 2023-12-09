Яна Рудковская поставила на коньки трехлетнего сынишку: «Спасибо скажет, что отдали на спорт»

Жена Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская сообщила своим подписчикам в Telegram, что поставила на коньки своего младшего сынишку, трехлетнего Арсения.

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Она поделилась кадрами с тренировки мальчика. Арсений с тренером учатся уверенно двигаться по льду, пока это плохо получается – малыш то и дело откидывается назад, но заботливые руки наставницы подхватывают крошечного фигуриста.

«Второй пошел… Сейчас меня закидают как всегда камнями сердобольные мамочки, но я с своего верного курса не сверну! В 3 года пошел, в 4 поедет, в 5 запрыгает, в 10 спасибо скажет, что отдали на спорт», — написала Рудковская.

В семье Рудковской и Плющенко уже растет фигурист, старший брат Арсения Саша. Мальчик с первых своих шагов на льду и не раз заявлял, что намерен превзойти отца на льду и стать более титулованным спортсменом.