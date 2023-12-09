Комик Бебуришвили о том, что Comedy Club уже не тот: «Кому-то это не нравится»

Фигуристка Евгения Медведева побеседовала со стендап-комиком Андреем Бебуришвили в шоу «Бес комментариев» на своем YouTube-канале. Изучив отзывы на новые выпуски шоу Comedy Club, она отметила – многие пользователи в Сети разочарованно замечают, что качество программы снизилось по сравнению с ранним периодом. И решила узнать, что на этот счет думает Бебуришвили.

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«Почему так часто говорят, что Comedy уже не тот?» - поинтересовалась фигуристка у гостя.

Бебуришвили стал резидентом Comedy в 2014 году и скоро отметит 10-летний юбилей своей карьеры на сцене. На вопрос Медведевой он пожал плечами.

«Что значит «не тот»? все всегда меняется, все эволюционирует, может быть, кому-то это не нравится. И юмор тоже – он стал резче, более хлесткий, более короткие формы, мемы, приколы, чем быстрее, тем лучше. Поэтому мы сейчас даже пытаемся, монологи когда пишем, уплотнять», - порассуждал комик.

Сам Бебуришвили сегодня не только снимается в Comedy Club, но и выступает с сольным концертом, гастролируя по стране.