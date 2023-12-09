Настасья Самбурская – про свою героиню из комедии «Теща»: «Изначально планировали сделать блондинкой»

Об этом рассказала сама Самбурская. Она показала свои пробы на роль беременной Варвары, и волосы у нее были изначально действительно светлые. Ни о каком сходстве с Гузеевой тогда и речи не шло.

Зато в процессе съемок внешность Варвары доработали. И в кадре она уже брюнетка.