Настасья Самбурская – про свою героиню из комедии «Теща»: «Изначально планировали сделать блондинкой»

На больших экранах продолжается прокат комедии «Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях. Экранную дочь актрисы сыграла Настасья Самбурская. После премьеры зрители отметили, что она на самом деле очень похожа на Гузееву в молодости. Однако, изначально героиню Самбурской собирались сделать блондинкой.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети Н.Самбурской
Об этом рассказала сама Самбурская. Она показала свои пробы на роль беременной Варвары, и волосы у нее были изначально действительно светлые. Ни о каком сходстве с Гузеевой тогда и речи не шло.
Зато в процессе съемок внешность Варвары доработали. И в кадре она уже брюнетка.