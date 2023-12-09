Настасья Самбурская – про свою героиню из комедии «Теща»: «Изначально планировали сделать блондинкой»

Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Актриса сыграла экранную дочку Ларисы Гузеевой.

На больших экранах продолжается прокат комедии «Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях. Экранную дочь актрисы сыграла Настасья Самбурская. После премьеры зрители отметили, что она на самом деле очень похожа на Гузееву в молодости. Однако, изначально героиню Самбурской собирались сделать блондинкой.

Настасья Самбурская. Фото: соцсети Н.Самбурской

Об этом рассказала сама Самбурская. Она показала свои пробы на роль беременной Варвары, и волосы у нее были изначально действительно светлые. Ни о каком сходстве с Гузеевой тогда и речи не шло. 

Зато в процессе съемок внешность Варвары доработали. И в кадре она уже брюнетка. 

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