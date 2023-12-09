Андрей Бебуришвили рассказал, как познакомился с женой: «У нее зубы неестественно белые»

Стендап-комик Андрей Бебуришвили в этом году неожиданно для поклонников женился. Его жена Мария родом из Петербурга, оттуда он ее перевез в Москву и поселил на съемной квартире, а потом она забеременела. Брак зарегистрировали в июне.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

О том, как познакомился Андрей со своей женой, он рассказал в шоу «Бес комментариев» на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Оказалось, первая «встреча» случилась на просторах Интернета. Это было в соцсетях, и именно Бебуришвили первым сделал шаг навстречу судьбоносному знакомству.

«Мы с ней списались, потом я начал к ней в Питер мотаться туда-сюда. Потом я ее перевез на съемную квартиру в Москву, потом мы съехались. Кто написал первый? Я, конечно. И какой-то флирт был поганый… Что-то вроде «ваша улыбка…». У нее зубы неестественно белые, хотя свои. Постоянно говорю, что это невозможно», - рассказал про знакомство комик.

В конце августа Бебуришвили стал отцом. По мнению поклонников, после этого у Андрея стало меньше поводов для шуток, ведь он годами поддерживал имидж сердцееда.