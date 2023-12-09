Кристина Орбакайте побывала на спектакле и подарила актрисе Виктории Исаковой букет

Кристина Орбакайте вернулась в Россию спустя много месяцев затишья, которые провела дома, в Нью-Йорке. Она появилась на сцене «Песни года» как ни в чем не бывало, а теперь, судя по всему, готовится подзаработать на новогодних корпоративах, поскольку остается в Москве и не спешит назад, в США.

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В минувшую пятницу Орбакайте появилась в театре им. А.Пушкина в качестве зрителя и посмотрела премьеру сезона - спектакль «Космос» с Викторией Исаковой.

Кадрами из театра Орбакайте с удовольствием делилась с подписчиками соцсетей и призналась, что в восторге от постановки. «Браво!» - написала певица в адрес актрисы.