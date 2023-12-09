Наташа Королева впервые за долгое время появилась на публике с мужем Тарзаном

Певица Наташа Королева и актер Сергей Глушко, наиболее известный как Тарзан, впервые за долгое время появились на публике. Артисты пришли в шоу Comedy Club, вызвав восторг у ведущих проекта Гарика Харламова и Павла Воли.
Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко. Кадр из шоу Comedy Club
Вопреки слухам о разладе в семье, Королева и Тарзан выглядели счастливыми и много смеялись. Ведущие их поздравили с 20-летием со дня свадьбы, которое пара отметила в этом году. Нашлось и место шуткам.
«Вы классная пара, вам на любой праздник даже не надо артистов звать, ты спела, ты станцевал, и все, друг другу по пятере дали», - подшутил Павел Воля.
Слухи о том, что у Королевой и Тарзана не все гладко в отношениях, ползли с 2022 года, когда живущая в США теща Сергея оскорбила зятя-патриота, а также устроила ряд провокаций, поддержав с флагом свою родину. Певица даже как-то обмолвилась, что у них в семье бывают недопонимания.