Наташа Королева впервые за долгое время появилась на публике с мужем Тарзаном

Вопреки слухам о разладе в семье, Королева и Тарзан выглядели счастливыми и много смеялись. Ведущие их поздравили с 20-летием со дня свадьбы, которое пара отметила в этом году. Нашлось и место шуткам.

«Вы классная пара, вам на любой праздник даже не надо артистов звать, ты спела, ты станцевал, и все, друг другу по пятере дали», - подшутил Павел Воля.

Слухи о том, что у Королевой и Тарзана не все гладко в отношениях, ползли с 2022 года, когда живущая в США теща Сергея оскорбила зятя-патриота, а также устроила ряд провокаций, поддержав с флагом свою родину. Певица даже как-то обмолвилась, что у них в семье бывают недопонимания.