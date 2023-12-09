Валя Карнавал рассказала, как фанат вырвал у нее клок волос: «Это были наращенные»

Певица и блогер Валя Карнавал рассказала на шоу Comedy Club, что после недавнего концерта какой-то фанат вырвал у нее клок волос. Это произошло, когда девушка вышла из клуба и стала фотографироваться с поклонниками и раздавать автографы.

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В какой-то момент подбежал какой-то парень и схватил Валю за волосы, рванул клок и положил в карман. От такого поступка девушка просто опешила. Увечий не получила, поскольку шевелюра на голове оказалась не ее.

«Если ты хотел навести на меня порчу, то это наращенные волосы, не знаю, на кого пойдет», - созналась звезда.

Гарик Харламов предположил, что это был сталкер. Павел Воля подчеркнул, что имеется в виду преследователь звезд, а не герой повести братьев Стругацких.