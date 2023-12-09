В шоу «Фантастика» раскрыли Розу Марковну Кляк, которой оказалась Анастасия Спиридонова

Второй сезон шоу «Фантастика» на Первом канале продолжается, экватор позади, но до сих пор раскрыта личность только одного из участников, Михалыча. Любимчиком актрисы Дарьи Мороз, сидящей в жюри, управлял певец Александр Маршал.

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В новом выпуске «красную карточку» выдали Розе Марковне Кляк. Именно у нее оказалось минимальное количество баллов за выступление. Первое место, отметим, занял Зая с максимумом в сумме 36 очков.

Среди версий, озвученных жюри, о том, кто может скрываться под образом старушки, звучали фамилии Елены Воробей, Нонны Гришаевой, Ольги Кормухиной. Правда оказалась на стороне судьи Юлианны Карауловой, назвавшей Анастасию Спиридонову. Это действительно была она.

«Мне очень приятно поучаствовать в одном проекте с очень талантливыми людьми. Впервые в жизни поняла, насколько для артиста важно лицо. Именно здесь. Спасибо «Фантастике», - поблагодарила всех Спиридонова.

Анастасия Спиридонова – известная певица, звезда шоу «Три аккорда», «Точь-в-точь», «Голос».