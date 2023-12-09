Киркоров отреагировал на оскорбления Галкина*: «Не представляете, какой период я пережил»

Филипп Киркоров отреагировал на оскорбления со стороны Максима Галкина*, которого в прошлом году поддержал, когда на него после бегства из России сыпались осуждения. З свой благородный жест певец получил в ответ от иноагента не слова признательности, а порцию шуток – Галкин* высмеял певца на своих концертах в Европе вскоре после этого, а также до сих пор продолжает писать оскорбительные монологи про бывшего мужа Аллы Пугачевой.

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Киркоров только сейчас решил поделиться, что у него после всего этого на душе. Артист в интервью Александру Добровинскому на YouTube признался, что даже и подумать не мог, что Галкин* так поступит.

«Не представляете, какой период я пережил. Я получил по шапке по полной, потому что заступился за иноагента. Не ожидал, что после этого всего Максим будет ездить и оскорблять меня», - признался Киркоров.

Исполнитель хита «Зайка моя» уверен, что оскорбляет Галкин* российских звезд специально. Ведь за границей на его концерты ходит только русскоязычная публика, и такой ход позволяет ему привлекать к себе больше внимания, а соответственно и зрителей.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента