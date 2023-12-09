Иосиф Пригожин поддержал запевшую снова на русском Светлану Лободу

Светлана Лобода сбежала в 2022 году из России и заявила, что никогда больше не будет петь на русском языке. Она перешла на мову, начала выпускать на ней новые песни, но успеха так и не дождалась. Позабыв про свои заявления, она в начале декабря выпустила трек «Метелица» на русском и как ни в чем не бывало снова общается в Сети на нем.

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Такой расклад сильно возмутил ее поклонников. Они осудили ее за это, обвинив в попытке переобуться. А вот продюсер Иосиф Пригожин поддержал. Он выступил на ее стороне, заявив, что петь на русском надо, это богатый язык, и Лобода молодец, и песня хорошая.

«Русский язык удивительный по многим параметрам. Я за то, что Лобода поет на русском языке, критиковать ее не буду, она молодец, что поет на русском», - высказался сайту News.ru продюсер.

Сама Лобода никак не реагирует на критику. Она сейчас живет в Европе и, по слухам, вышла замуж за своего богатого избранника.