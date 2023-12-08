Ира Пинчук о своей фигуре после родов: «Я выгляжу так, как и любая нормальная женщина»

Экс-участница «Дома-2» Ира Пинчук ровно неделю назад во второй раз стала мамой. За время беременности Ира Пинчук сильно прибавила в весе. Это ее особенность. Ира Пинчук набрала много лишних килограммов и во время ожидания первого сына, «прилипли» они к ней и в процессе ожидания второго малыша.
Ира Пинчук ни в чем себя не ограничивала, потому что точно знает - у нее хватит силы воли вернуть себе прежние формы.
В микроблоге Ира Пинчук показала, как выглядит сейчас, спустя ровно неделю после родов. Фигура расплылась, появились бока, живот обвис.
Ира Пинчук через неделю после родов. Фото: скрин видео из соцсети Иры Пинчук
«После родов я выгляжу так, как и любая нормальная женщина. Я не ведьма, чтобы через неделю показывать пресс и подтянутое тело. Но мои «старички» знают, что я быстро приведу себя в форму», - написала Ира Пинчук.
Действительно, после рождения сына Давида Ира пришла в форму примерно через год. В этом ей активно помогал муж Арай Чобанян. Он поддерживал Иру, устраивая совместные с ней тренировки.
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