Ира Пинчук о своей фигуре после родов: «Я выгляжу так, как и любая нормальная женщина»

Экс-участница «Дома-2» Ира Пинчук ровно неделю назад во второй раз стала мамой. За время беременности Ира Пинчук сильно прибавила в весе. Это ее особенность. Ира Пинчук набрала много лишних килограммов и во время ожидания первого сына, «прилипли» они к ней и в процессе ожидания второго малыша.

Ира Пинчук ни в чем себя не ограничивала, потому что точно знает - у нее хватит силы воли вернуть себе прежние формы.

В микроблоге Ира Пинчук показала, как выглядит сейчас, спустя ровно неделю после родов. Фигура расплылась, появились бока, живот обвис.