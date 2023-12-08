Юлия Ефременкова оставила сыновей-близнецов в Туапсе и вернулась в Москву ради наследства

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова оставила двух сыновей-близнецов в Туапсе у родственников и на время вернулась в Москву. В столице Юлию Ефременкову ждали дела, связанные с наследством.

В микроблоге она рассказала, что побывала в квартире покойной мамы, разобрала там вещи. А затем посетила соответствующие инстанции, чтобы вступить в наследство. Юлия Ефременкова призналась, что все это далось ей невероятно эмоционально тяжело.

«Сегодня вступила в наследство, оформила все документы. Иногда родственники ждут это наследство, а я готова отдать все на свете, лишь бы мама была жива и здорова», - поделилась Юлия Ефременкова со своей аудиторией.

Напомним, мама Юлии Ефременковой, которая на самом деле приходилась ей родной бабушкой, умерла в феврале этого года после болезни. Юлия тяжело перенесла эту утрату. Бабушка воспитывала ее с раннего детства, и именно ее Юлия Ефременкова считала и называла своей мамой.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».