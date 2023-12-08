Внучка Алисы Фрейндлих поздравила ее с 89-летием: «Будь здорова, ба! Еще столько песен и сценок с правнуками разучивать!»

Восьмого декабря отмечает свой день рождения легендарная актриса, звезда советских фильмов, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Алисе Бруновне исполнилось 89 лет.

Сегодня она получила поздравление от высокопоставленных лиц, своих друзей, семьи и поклонников. Очень трогательно поздравила Алису Фрейндлих ее внучка Анна Тарасова.

В обращении к актрисе, размещенном в микроблоге Анна Тарасова дала понять, что Алиса Бруновна принимает активное участие в воспитании ее детей, своих правнуков.

«Будь здорова, ба! Еще столько песен и сценок с правнуками разучивать!» - обратилась к бабушке Анна Тарасова.

Анна Тарасова призналась бабушке в любви, рассказав, что она становится с годами только сильнее. Внучка дорожит каждым мгновением, проведенным рядом с талантливой Алисой Фрейндлих, которую обожают миллионы поклонников.

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