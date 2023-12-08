Марина Африкантова и Рома Капаклы официально развелись: «Вроде формальность, но такое сразу облегчение»

Экс-участники проекта «Дом-2» Марина Африкантова и Роман Капаклы стали бывшими супругами. Марина Африкантова в микроблоге сообщила, что она официально свободна. Марина Африкантова получила на руки соответствующие документы.

«The End. Сегодня я официально свободна. Вроде формальность, но такое сразу облегчение», - написала Марина Африкантова.

В соцсети Марина Африкантова поделилась видео, которым запечатлела, как сжигает свидетельство о браке с Ромой Капаклы, а затем снимает с безымянного пальца обручальное кольцо из белого золота и выбрасывает его.

Марине понадобился почти год, чтобы официально развестись с предавшим ее мужем. В том, что Капаклы не верен ей и встречается с Таней Мусульбес, Марина Африкантова убедилась год назад на вечеринке в Дубае. В ту же минуту Марина порвала с Романом.

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