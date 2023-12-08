Вернувшаяся в Россию из Америки телеведущая Юлия Бордовских сняла сериал о российском хоккее

В Москве в эту пятницу, 8 декабря, прошла презентация документального сериала на спортивную тематику - «Российский хоккей. Сила внутри». Режиссер фильма - известная телеведущая Юлия Бордовских, которая несколько лет жила в США. В 2021 году Бордовских вернулась в Россию и стала автором сериала, который, в том числе, снимался и в Америке.

На презентации Юлия Бордовских, в частности, рассказала, что летала для записи интервью в Вашингтон, к Александру Овечкину, нападающему и капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». В целом же, Юлия Бордовских зовет себя хоккейной мамой, поскольку является поклонницей этого вида спорта.

На презентации сериала присутствовал Президент Федерации хоккея, легендарный вратарь, 71-летний Владислав Третьяк. Он отметил, что очень рад тому, что в стране в последнее время снимается много фильмов о спорте.

«Я посмотрел, кто будет сегодня на экране, это легендарные личности. Я очень рад, что в последнее время снимают много фильмов про спорт. Это очень здорово. Мы, россияне, скромные люди, не говорим о своих победах, а ведь на победах, особенно, в спорте, мы воспитываем молодежь», - сказал Владислав Третьяк.

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