Любовь Успенская о дочери: «Она должна практиковаться, быть звездой»

Единственная дочь популярной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина унаследовала талант своей звездной матери. Татьяна обладает красивым голосом и пытается покорить звездный олимп.

Любовь Успенская поддерживает амбиции дочери стать певицей. Любовь Успенская берет с собой наследницу на гастроли и всегда приглашает выступать на своих сольных концертах. По мнению Любови Успенской, только так можно вырастить настоящего артиста.

«Да, она теперь всегда со мной. Она должна практиковаться, быть звездой», - подчеркнула Любовь Успенская.

К тому же, как успела заметить Любовь Успенская, появление Татьяны на сцене создает некий ажиотаж во время концерта.

Начинающая исполнительница нравится не только своей маме, но и публике. Любовь Успенская не скрывает, что считает свою дочь Татьяну Плаксину крутой певицей.

По материалам kp.ru

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