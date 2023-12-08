Жена умершего в СИЗО экс-избранника Волочковой никого не позвала на его похороны

Жена бывшего бойфренда Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова похоронила мужчину на одном из кладбищ Москвы. Место захоронения мужа Анастасия Кондрачук не раскрывает.

И сами похороны она провела практически тайно, стараясь по максимуму все сделать так, чтобы не привлекать к процессу внимания.

«Жена Сергея быстро и тихо похоронила его на одном из кладбищ Москвы. Она даже никого не приглашала на похороны», - поделился адвокат Александр Бенхин.

Он рассказал, что в следственном изоляторе быстро выдали тело покойного Сергея Кузнецова, что говорит о ненасильственном характере его смерти. Скорее всего, это мог быть, действительно, суицид, как и сообщалось первоначально.

Напомним, экс-избранник Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов, который находился в СИЗО после нанесения тяжелых побоев своей жене, скончался в конце ноября.

По материалам kp.ru

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