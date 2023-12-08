Алена Рапунцель провела два дня с возлюбленным за городом: «Вы не представляете, как я счастлива внутри»

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель уже несколько месяцев счастлива со своим новым избранником, девелопером Александром Смуровым. Сыновья Алены Рапунцель зовут молодого человека папой, мужчина всячески балует свою возлюбленную.

Так, в день рождения он преподнес Алене в подарок очень дорогой мобильный телефон и отвез в загородный клуб. Алена Рапунцель в микроблоге делилась красотами зимнего подмосковного леса, давая понять, что очутилась в настоящей снежной сказке. Пейзажи и совместный отдых в компании любимого мужчины вдохновили Алену.

Алена Рапунцель выглядит очень счастливой и признается, что в эти дни чувствует себя как никогда прекрасно.

«Этот день рождения был для меня особенным. Вы не представляете, какие эмоции я получила, и как я счастлива внутри», - поделилась Алена Рапунцель.

Напомним, 5 декабря Алене Рапунцель исполнилось 27 лет. К своему возрасту она успела стать мамой двух сыновей и найти настоящую любовь. Воспитывать мальчиков Алене помогает ее мама, Татьяна Владимировна. Она присматривает за внуками, пока Рапунцель наслаждается жизнью в компании бойфренда.

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