Концерты попавшего в больницу Леонида Агутина под угрозой срыва

55-летний исполнитель и автор песен Леонид Агутин доставлен в клинику. По предварительным данным, у Леонида Агутина тромбоз глубоких вен. Этот диагноз был поставлен Агутину после осмотра врачом. Музыкант поступил в больницу с жалобами на сильные боли в ноге.

Судя по всему, Леониду Агутину предстоит серьезное лечение. Под угрозой срыва оказались концерты Леонида Агутина в Сочи и в Дубае, которые ранее были назначены на 3 и 5 января соответственно.

Под большим вопросом и выступление Леонида Агутина на новогодних корпоративах.

По материалам телеграм-канала Mash

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