Музыкант IVAN выпустил новый сингл «1000 причин»

На всех цифровых площадках в эту пятницу, 8 декабря, появился новый сингл музыканта IVANa под названием «1000 причин».

«Есть тысяча причин проснуться еще раз За каждый этот шанс минуту помолчим Рассвету повезло вновь увидеть нас Пусть все, что мне дано – любить здесь и сейчас», - поется в песне.

Преданные фанаты музыканта уже успели ознакомиться с новым треком «1000 причин». Они оставили в микроблоге IVANa восторженные отзывы. По их мнению, сингл получился невероятно лиричным, а звучание - колдовским и чарующим.

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