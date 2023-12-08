Вдова Пьера Нарцисса вышла замуж за Евгения Шахрая

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева счастлива уже с другим мужчиной и теперь носит двойную фамилию - Калачева-Шахрай.

В минувший четверг, 7 декабря, Валерия Калачева стала женой известного артиста Евгения Шахрая. Общественности мужчина запомнился в качестве одного из исполнителей популярной в свое время песни «Одинокая ветка сирени».

Евгений Шахрай на 23 года старше своей 37-летней красавицы-супруги. Но столь существенная разница в возрасте не мешает им быть счастливыми.

«Нарцисс сейчас на небесах, и наверняка он счастлив за Валерию», - поделился продюсер Сергей Дворцов.

Он высказал сожаление по поводу того, что не попал в число гостей этой свадьбы. Но дал понять, что не обижен, и искренне рад за молодую вдову музыканта, которая встретила достойного ее мужчину.

Стоит отметить, что Валерия Калачева и Евгений Шахрай сошлись на почве любви к музыке. Вдова Пьера Нарцисса не скрывает своих творческих амбиций 37-летняя Валерия пробует себя в качестве певицы и рвется на сцену.

Напомним, известный музыкант Пьер Нарцисс скоропостижно скончался летом 2022 года.

По материалам starhit.ru

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