Актриса из «Сладкой жизни» Мария Шумакова беременна

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова поделилась с подписчиками прекрасной новостью: она совсем скоро станет мамой. В микроблоге актриса поделилась видео, в котором снялась вместе с мужем, сотрудником Comedy Club Production Славой Гусевым. В кадре она показала, как она и ее супруг занимаются своими делами: она играет в кино, а муж — на фортепиано.

«Потом мы встретились, сыграли свадьбу и скоро будем играть втроем», — подписала кадры Мария Шумакова.

На видео будущая мама показала свои изменившиеся формы. Мария Шумакова находится уже на довольно внушительном сроке беременности. Судя по всему, ребенок пары появится на свет в конце зимы.