Актриса из «Сладкой жизни» Мария Шумакова беременна

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова поделилась с подписчиками прекрасной новостью: она совсем скоро станет мамой. В микроблоге актриса поделилась видео, в котором снялась вместе с мужем, сотрудником Comedy Club Production Славой Гусевым. В кадре она показала, как она и ее супруг занимаются своими делами: она играет в кино, а муж — на фортепиано.
«Потом мы встретились, сыграли свадьбу и скоро будем играть втроем», — подписала кадры Мария Шумакова.
На видео будущая мама показала свои изменившиеся формы. Мария Шумакова находится уже на довольно внушительном сроке беременности. Судя по всему, ребенок пары появится на свет в конце зимы.
Беременная Мария Шумакова с мужем Славой Гусевым. Фото: скрин видео из соцсети Марии Шумаковой
Друзья, знакомые и поклонники поздравляют пару с предстоящим радостным событием — появлением наследника. Они признаются, что невероятно рады за будущих маму и папу, и уверены, что Маша и Слава станут прекрасными родителями для своего малыша.
Напомним, Мария Шумакова и Слава Гусев поженились чуть больше года назад. Ребенок, к рождению которого сейчас готовятся Маша и Слава, станет первенцем пары.
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