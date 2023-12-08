Киркоров с капюшоном из кольчуги и в короне появился на сцене премии «Звезды хайпа»: «Есть еще порох в моих пороховницах»

На днях состоялась новая музыкальная премия «Звезды хайпа». На ковровой дорожке светского мероприятия можно было увидеть не только именитых артистов, которые уже много лет поют на сцене, но и совсем еще молодых исполнителей, чьи хиты неожиданно оказались в топе у нынешних слушателей. Ворвавшись в чарты эти звезды готовы на все, чтобы удержаться и не потерять свое место под солнцем.

Вполне естественно, что звездой вечера стал поп-король сцены Филипп Киркоров. Ему выпала честь открывать церемонию. Артист исполнил сразу несколько песен, буквально по куплету и припеву: «Цвет настроения синий», «Зайка моя» и другие. Зал встречал артиста овациями и подпевал каждой песне.

На сцене Филипп Киркоров появился в роскошном золотом одеянии в виде плаща, с капюшоном из кольчуги и в короне. В качестве гостей на мероприятии также отметились: Алексей Воробьев, Анна Седокова, Ханна, Хабиб, Катя Лель, Ольга Серябкина, Клава Кока, группа «Земляне», Иванушки International, Дима «Пухляш» Красилов и многие другие.

«Если долго мучиться, что-нибудь получится. Надо работать, любить вас, дорогие зрители, и вас, уважаемые коллеги! Уже 35 лет я выхожу на эту сцену. И, судя по тому, что мне доверили миссию открыть этот фантастически интересный вечер, наверное, еще есть порох в моих пороховницах», - уточнил Филипп Киркоров.

Напомним, что певец не так давно с размахом отпраздновал день рождения дочери Аллы-Виктории. Вот тут без хайпа не обошлось. Наследница поп-короля сцены пригласила всех одноклассников на премьеру фильма «Елки-10». А подруга артиста Ани Лорак подарила имениннице браслет с брилиантами.