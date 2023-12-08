Ханна оправдалась за роды в Дубае: «Чтобы не было соблазна работать»

Певица Ханна в своем микроблоге оправдалась перед подписчиками, объяснив, почему решила рожать второго ребенка не в России, а за границей. Младшая наследница поп-дивы появилась на свет 9 февраля в клинике в Дубае. Знаменитость была удивлена тому, что год спустя нашлись хейтеры, которые стали обсуждать ее выбор страны для рождения малыша. Ханна подметила, что все эти инсинуации по поводу ее отъезда и родов в Дубае в прямом смысле не стоят такой шумихи.

Певица намекнула, что улетела в декретный отпуск на два месяца. Также она сделала и во время первой беременности. На этом, по словам поп-дивы, настоял ее муж. Он очень не хотел, чтобы Ханна продолжала работать, и поэтому настоял на таких мини-каникулах.

«Чтобы у меня не было соблазна работать и гастролировать даже после 8-го месяца», — добавила певица.

Ханна понимала, что будет рожать, скорее всего, в феврале, поэтому решила на этот период улететь в теплые края. Артистка уточнила, что рожала в Дубае вовсе не для того, чтобы получить там гражданство для своей дочери.