Вдова Градского заявила, что муж при жизни обеспечил старших детей элитными квартирами в центре Москвы

Марина Коташенко дала понять, что вторым знаковым объектом в наследственной массе после смерти Александра Градского стало помещение в Козицком переулке. Вдова музыканта подметила, что ее сыновья Саша и Ваня жили в этой квартире с самого рождения. Эти апартаменты мальчики считают своим домом. И другого пригодного жилья для проживания в Москве, по словам жены народного артиста России, у них с детьми нет.

Зато своих старших отпрысков, как заверила Марина Коташенко, ее муж обеспечил всем необходимым и им не на что жаловаться. «В отличие от Даниила и Марии, которые были при жизни Александра Борисовича обеспечены им огромными элитными квартирами в центре Москвы», - добавила вдова музыканта.

Марина Коташенко подметила, что суд справедливо посчитал необходимым выделить это помещение в Козицком переулке ее семье. Вдова музыканта уточнила, что другого жилья в Москве у них нет. И ей было бы сложно ежедневно возить детей из пригорода в школу.

«А Козицкий очень удобен — рядом в шаговой доступности расположено множество школ, в том числе музыкальных, спортивных, медучреждений, музеев, театров», - уточнила Марина Коташенко.

Вдова Александра Градского заявила, что не чинит препятствия своему пасынку Данииле и падчерице Марии в том, чтобы установить памятник на могиле их отца. Скорее наоборот, Марина Коташенко подметила, что сама звонила семье мужа, но те никак не отреагировали. Даже сейчас жена музыканта готова обсудить с детьми Александра Градского проект памятника.

По материалам News.ru