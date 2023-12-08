Павел Прилучный об отцовстве в 36 лет: «Я не сплю ночами из-за нового человека»

Павел Прилучный — трижды отец. У актера из сериала «Желтый глаз тигра», в котором он снимался с Кариной Андоленко, есть старшие дети — сын Тимофей и дочка Мия — от первой жены Агаты Муцениеце и сын Микаэль от Зепюр Брутян. Она, к слову, уже вышла из декретного отпуска. И сразу же снялась с мужем в фильме «Неприличные гости», а также вышла на театральную сцену с Павлом Прилучным в постановке «Взрослые игры». К восторгу зрителей, парочка целовалась и обнималась, все в рамках сюжетной линии.

На днях актер представил комедию «Новогодний шеф», в которой сам сыграл одну из ролей. На ковровой дорожке кинотеатра «Синема Парк Мосфильм» Павел Прилучный появился в гордом одиночестве без жены Зепюр Брутян и детей. Оказывается, актер совсем лишился сна и все из-за того, что у его сынишки Микаэля режутся зубки.