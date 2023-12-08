Вдова Градского: «Даниил нашел силы подать заявление о принятии наследства в день отпевания любимого отца»

Вдова Александра Градского раскритиковала старшего сына музыканта Даниила. Марина Коташенко заявила, что вовсе не препятствует его детям там, где речь идет об установке памятника на могиле ныне покойного народного артиста России и даже наоборот, она подметила, что лично созванивалась с его старшими отпрысками, чтобы договориться с ними по этому делу, но ответа так и не получила.

Марина Коташенко заявила журналистам, что у нее не осталось ничего другого, как публично обратиться к пасынку Даниилу и падчерице Марии с очередным предложением принять участие в выборе проекта памятника, который потом будет установлен на могиле их отца. Вдова Александра Градского хотя и обижена на родственников, которые втянули ее в скандалы и материальные споры, все-таки считает, что памятник — это дело чести и дань памяти Александру Борисовичу.

Говоря о сыне музыканта, жена Александра Градского заявила, что хотела бы дополнить морально-этический потрет героев, которые появляются на ток-шоу (дети музыканта давали телевизионное интервью).

«В частности Даниила, справедливо будет заметить, что он нашел силы и возможность подать заявление о принятии наследства прямо в день отпевания его горячо любимого отца, позорно опоздав из-за этого на церемонию», - отметила Марина Коташенко.

По материалам News.ru