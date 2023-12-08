Жена Градского опровергла слова пасынка Даниила, что не дает им поставить памятник на могиле

Вдова Александра Градского в беседе с журналистами назвала ложью слова старших детей музыканта о том, что она якобы лишила их возможности установить памятник на могиле отца. Даниил и Мария в рамках одного из популярных ток-шоу поделились с телезрителями тем, что происходит в их семье. В ответ Марина Коташенко заявила, что по законам жанра телешоу, отпрыски музыканта, конечно же, должны были выдать порцию подобного сенсационного контента.

«На самом деле я много раз сама лично обращалась к Марии и Даниилу с предложением по установке памятника, звонила и даже направляла им по этому поводу официальное письмо, которое они проигнорировали», - отметила вдова музыканта.

По словам Марины, судя по всему, старшие дети ее покойного мужа преследуют совершенно иные мотивы, продолжая спекулировать на имени отца в телешоу.

Так, жена Александра Градского припомнила слова пасынка Даниилы, который заявил, что у них нет денег на установку памятника. Это он говорил у здания Тверского районного суда Москвы. При этом, по словам Коташенко, сын музыканта умолчал о том, что все наследники по закону уже получили значительные суммы из наследственной массы.

По материалам News.ru