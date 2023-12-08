Беременная Анастасия Костенко улетела в командировку в Бишкек, а Дмитрий Тарасов в Дубай

Анастасия Костенко вот-вот подарит своему 36-летнему мужу-футболисту четвертого ребенка. Беременная жена Дмитрия Тарасова, воспользовавшись случаем, пока ее возлюбленного нет дома, улетала в Бишкек. Но вовсе не отдыхать, а скорее, в командировку. Дело в том, что 29-летняя модель загорелась идеей открыть свой магазин одежды. А в Бишкеке знаменитость хочет посмотреть на местное производство.

За старшими детьми парочки — пятилетней Миланой, трехлетней Евой и двухлетним Алексеем — пока присматривает бабушка. Теща Дмитрия Тарасова приехала из Сальска на несколько дней, чтобы подменить дочку, которая уехала в командировку. Оставить троих детей модель согласилась только на свою маму. Анастасия дала понять, что пока ее муж в Дубае, она решила совместить приятное с полезным. Однако прощание с детьми далось ей нелегко. Также Костенко хотела бы побыть и с мамой. Не успеет модель вернуться домой, а та уже уедет обратно.

«Я собиралась, дочь Милана проснулась — и давай плакать. Наверное, в эти моменты я умираю. Очень тяжело без деток, но я объяснила, что улетаю по делам, так нужно», — отметила Анастасия Костенко в своем микроблоге.

Футболист Дмитрий Тарасов недавно улетел с другом, рэпером T-Killah, в ОАЭ. Спортсмен пояснил, что отправился в Дубай по делам.