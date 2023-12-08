Вдова Градского о сыновьях Саше и Ванюше: «Муж переживал из-за того, что старшие дети не принимали братьев»

Марина Коташенко прервала молчание, рассказав о том, что страшие дети Александра Градского даже при жизни отца не общались с его младшими отпрысками. От музыканта она родила двоих сыновей — Сашу и Ванюшу. Однако теплых отношений между старшими наследниками певца Даниилом и Марии с младшими братьями, по словам Коташенко, никогда не было.

При этом вдова музыканта подметила, что Даниил Градский теперь считает себя главным мужчиной в семье. И тогда, по словам Марины, было бы естественно, если бы он взял под опеку и заботился о своих младших братьях. Пусть их родила и другая женщина. Для ее сыновей, по словам Коташенко, старший был мог бы стать защитником, каким был их отец.

Александр Градский, как подметила его вдова, всегда мечтал, чтобы его дети общались, любили и поддерживали друг друга. Но этого так и не случилось.

«Муж переживал из-за того, что старшие дети не принимали братьев. И очень надеялся на то, что после его ухода что-то изменится, Даниил и Мария все поймут и никогда не обидят своих братьев. Ведь Мария и Даниил — взрослые, у них уже все есть», — отметила Марина Коташенко.

По материалам News.ru