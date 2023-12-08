Вдова Градского о его детях от предыдущего брака: «Рьяно пытаются доказать, что Александр жил один и «брошенный»

Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Global Look Press

Марина Коташенко прервала молчание, прокомментировав ситуацию вокруг наследства ныне покойного музыканта.

Марина Коташенко дала понять, что дети ее мужа Александра Градского сделали все возможное, чтобы общественности стали известны подробности его личной жизни, те вещи, которые сам музыкант никогда не обсуждал с журналистами и посторонними ему людьми. И все ради чего, задается вопросом молодая вдова Александра Борисовича. Жена ныне покойного певца уверена, что отпрыски музыканта хотят получить еще больше средств — вот причина их откровений. 

«В стремлении получить больше старшие дети и их мать рьяно пытаются доказать, будто бы жил Александр Борисович не со мной и детьми, а один и «брошенный», будто бы наша семья «не семья вовсе», а фейк», — отметила Марина Коташенко.

Кроме того, вдова Александра Градского уточнила, что его бывшая супруга ни разу не появилась в суде, чтобы дать показания. А старшие дети музыканта сделали все, чтобы общественность узнала о семейной жизни их отца. Также они охотно делились с журналистами подробностями судебного процесса, который, как подметила Марина Коташенко, шел в закрытом режиме в виду соблюдения интересов ее несовершеннолетних детей. О частной жизни Александра Градского, по словам его вдовы, его предыдущая семья выдала буквально все, хотя сам музыкант едва ли был бы этим доволен.

По материалам News.ru

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