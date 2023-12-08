Вдова Градского о его детях от предыдущего брака: «Рьяно пытаются доказать, что Александр жил один и «брошенный»

Марина Коташенко дала понять, что дети ее мужа Александра Градского сделали все возможное, чтобы общественности стали известны подробности его личной жизни, те вещи, которые сам музыкант никогда не обсуждал с журналистами и посторонними ему людьми. И все ради чего, задается вопросом молодая вдова Александра Борисовича. Жена ныне покойного певца уверена, что отпрыски музыканта хотят получить еще больше средств — вот причина их откровений.

«В стремлении получить больше старшие дети и их мать рьяно пытаются доказать, будто бы жил Александр Борисович не со мной и детьми, а один и «брошенный», будто бы наша семья «не семья вовсе», а фейк», — отметила Марина Коташенко.

Кроме того, вдова Александра Градского уточнила, что его бывшая супруга ни разу не появилась в суде, чтобы дать показания. А старшие дети музыканта сделали все, чтобы общественность узнала о семейной жизни их отца. Также они охотно делились с журналистами подробностями судебного процесса, который, как подметила Марина Коташенко, шел в закрытом режиме в виду соблюдения интересов ее несовершеннолетних детей. О частной жизни Александра Градского, по словам его вдовы, его предыдущая семья выдала буквально все, хотя сам музыкант едва ли был бы этим доволен.

По материалам News.ru