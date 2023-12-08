Бывший муж Поплавской Гинзбург появился на закрытом фестивале с 31-летней женой-актрисой

Вот уже как три года режиссер Сергей Гинзбург живет в браке с молодой актрисой Ольгой Виниченко. Они узаконили свои отношения в 2020 году. Кстати, возлюбленная Гинзбурга младше его в два раза. Однако это не помешало паре построить гармоничные отношения. Рядом с возлюбленной Сергей буквально светится от счастья. На днях супруги посетили закрытый фестиваль авторского кино «Зимний», который прошел в кинотеатре «Художественный».

Гинзбург отдал предпочтение пиджаку и джинсам, а вот его вторая половинка жена Ольга покрасовалась в элегантном черном платье с разрезом до середины бедра и с эффектным декольте. Режиссер приобнял возлюбленную за талию, позируя на ковровой дорожке. Рядом с 31-летней Виниченко Сергей Гинзбург выглядит заметно помолодевшим.

Напомним, что в прошлом режиссер был женат на Яне Поплавской. У них двое общих детей — Клим и Никита. В браке пара прожила 25 лет, а затем супруги решили разойтись. В одном из интервью Поплавская намекнула, что после развода она осталась буквально ни с чем. У актрисы было всего около 70 тысяч на карте.