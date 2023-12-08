Устинья Малинина вышла на каток с женихом-британцем: «Новогодняя сказка!»

Устинья Малинина в своем микроблоге показала, как проводит вечера в компании жениха-британца. Влюбленные предались русской забаве — покатались на коньках. Избранник красавицы блондинки прильнул к ней в нежном поцелуе, потерев замерзший нос о щечку своей невесты. Похоже, что на катке было довольно морозно. Судя по тому, что у дочери музыканта Александра Малинина раскраснелось лицо, нос и щеки.

«Новогодняя сказка!» - подписала фото с женихом Устинья Малинина.