Анастасии Уколовой из сериала «СашаТаня» стало плохо после возвращения из Дубая

Анастасия Уколова, которую многие поклонники помнят по сериалу «СашаТаня», пожаловалась на недомогания. 29-летняя актриса успешно снимается в новых проектах. При этом она успевает и путешествовать. Не так давно звезда фильма «Громкая связь» вернулась в Россию после отдыха в Дубае. Как оказалось, перелет дался молодой мамочке тяжело. Усталость сказалась и на ее здоровье.

«Я весь день летела с Дубая в Москву на два часа по делам. Потом сразу в другой аэропорт и в Питер. И ночь провела в скорой. Приключения», — уточнила актриса в своем микроблоге.

Взять больничный и отоспаться Уколовой не удалось. После теплого Дубая она сразу оказалась в морозном Санкт-Петербурге. Актриса заверила, что выполняет все назначения врачей, принимает необходимые препараты, пока ждет своих проб в Питере. А там температура упала уже до -20 градусов.

Напомним, что у знаменитости есть сын Гоша от второго мужа, которого Анастасия Уколова скрывает от поклонников. О нем она говорила лишь то, что он ее бывший одноклассник.