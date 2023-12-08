Максим Галкин* просил милостыню возле супермаркета в Европе

Максим Галкин* после эмиграции старается усиленно работать. Только денег от этого больше не становится. Сейчас его семья обосновалась на Кипре, и чтобы прокормить жену и двойняшек, он вынужден колесить по миру с концертами.

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Со своей программой он поехал в Швейцарию. И зрителям в Женеве рассказал, как вынужден был просить денег возле супермаркета в Европе. Об этом пишет Telegram-канал Shot, публикуя видео с концерта. Это случилось, когда возникли проблемы с банковскими картами у шоумена.

Также Галкин* рассказал, что теперь в Ригу он с женой ездит уже не в собственном вагоне, а обычными авиакомпаниями.

«Конечно, после «Аэрофлота» и «дубайских авиалиний» это такое себе», - пожаловался артист.

Также он рассказал, что предупредил жену про грядущее ухудшение уровня жизни. Мол, надо быть готовыми к простоте и отказу от излишеств.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента