Сергей Светлаков рассекретил дату премьеры аналога шоу «Наша Russia» на ТНТ

Звезда юмора Сергей Светлаков в этом году вернулся на телеканал ТНТ и принялся за работу над новым проектом. До сих пор было тайной, что готовит шоумен, и вот теперь он, наконец, смог рассказать подписчикам и телезрителям, что их ждет впереди.

«Делюсь радостью творческой. Мы завершили съемки проекта «Светлаков+». Год подготовки, 2,5 месяца съемок, семь линий персонажей, 12 серий. И мы идем спать… Очень надеемся, что весной на ТНТ вам будет весело, а нам гордо от нашей работы», - написал Светлаков в Telegram-канале.

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В проекте будут представлены старые знакомые персонажи из шоу «Наша Russia», который был популярен в 2010-е годы. Это Снежана Денисовна, Славик, Сергей Юрьевич Беляков и другие полюбившиеся образы. Как пообещал шоумен, премьера состоится весной 2024 года.