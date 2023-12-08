Роль Вовы Адидаса в «Слове пацана» сначала предлагали актеру Романовичу из «Чернобыля»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» продолжает будоражить общественность. Зрители разделились на два лагеря, одни из которых пребывают в восхищении после каждой серии, другие же видят в нем романтизацию бандитизма и требуют запретить.

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Между тем, актеры сериала уже стали настоящими звездами. Исполнитель роли Вовы Адидаса Иван Янковский – один из немногих, кто успел прославиться до проекта. Однако, первоначально сыграть лидера группировки предложили не ему, а актеру из сериала «Чернобыль» Сергею Романовичу.

Романович обратился к подписчикам в соцсети и рассказал, как получил приглашение на роль и почему вынужден был отказаться от нее. Мужчина несколько лет назад перестал сниматься, и новое приглашение в «Слово пацана» тоже его не привлекло.