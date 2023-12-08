Роль Вовы Адидаса в «Слове пацана» сначала предлагали актеру Романовичу из «Чернобыля»

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Но он сам отказался.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» продолжает будоражить общественность. Зрители разделились на два лагеря, одни из которых пребывают в восхищении после каждой серии, другие же видят в нем романтизацию бандитизма и требуют запретить.

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Между тем, актеры сериала уже стали настоящими звездами. Исполнитель роли Вовы Адидаса Иван Янковский – один из немногих, кто успел прославиться до проекта. Однако, первоначально сыграть лидера группировки предложили не ему, а актеру из сериала «Чернобыль» Сергею Романовичу.

Романович обратился к подписчикам в соцсети и рассказал, как получил приглашение на роль и почему вынужден был отказаться от нее. Мужчина несколько лет назад перестал сниматься, и новое приглашение в «Слово пацана» тоже его не привлекло. 

«Я отказался, потому что там были маты, которые потом сказали, что уберут. Но там были постельные сцены, которые в кино мало кто убирает, мало кто соглашается давать дублера. Ты смотришь и думаешь, классные актеры, классный проект, классный ансамбль, и ты думаешь, как бы ты там вписался круто. И у меня так бомбит», - рассказал в своем микроблоге Романович.

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