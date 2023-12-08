Зепюр Брутян пожаловалась, что скучает на работе по маленькому сыну

Актриса Зепюр Брутян не стала засиживаться в декретном отпуске, а уже в новом сезоне вышла на работу. Она снимается в кино и играет в спектакле вместе с мужем Павлом Прилучным. Но признается, что очень скучает по своему семимесячному сынишке Микаэлю.
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В конце рабочего дня Брутян поспешила к сынишке. И первым делом зацеловала его и закружила в объятиях.
«Мой мальчик любимый. Как же я скучаю по нему на работе. Как научимся ходить, будем топать с мамой и папой на работу вместе, ибо это невозможно - целый день без обнимашек», - пожаловалась актриса.
Кстати, Прилучный часто брал своих старших детей на работу. У него от первого брака с Агатой Муцениеце сын Тимофей и дочка Мия. Для Брутян Микаэль - первый ребенок, поэтому для нее родительство в новинку.