Зепюр Брутян пожаловалась, что скучает на работе по маленькому сыну

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В конце рабочего дня Брутян поспешила к сынишке. И первым делом зацеловала его и закружила в объятиях.

«Мой мальчик любимый. Как же я скучаю по нему на работе. Как научимся ходить, будем топать с мамой и папой на работу вместе, ибо это невозможно - целый день без обнимашек», - пожаловалась актриса.

Кстати, Прилучный часто брал своих старших детей на работу. У него от первого брака с Агатой Муцениеце сын Тимофей и дочка Мия. Для Брутян Микаэль - первый ребенок, поэтому для нее родительство в новинку.