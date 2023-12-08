Алена Водонаева вдохновилась Памелой Андерсон и сильно пожалела: «Не буду больше»

Звезда Голливуда Памела Андерсон приняла решение отказаться от макияжа даже на красных дорожках и в очередной раз привлекла к себе внимание. Этот ход взяла на вооружение экс-воспитанница «Дома-2» Алена Водонаева.

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Правда, после очередного появления на публике с «голым» лицом Водонаева передумала. Когда посмотрела фотоотчет с мероприятия.

«Я пошла на день рождения друга, а потом получила фотографии. Все такие красивые, а я как сморщенный изюм. Не буду больше вдохновляться Памелой. Хорошо, что есть фоторедакторы», - рассказала Марии Миногаровой в YouTube-шоу «Самые позавчерашние новости года».

Водонаевой 41 год, она регулярно делится своими секретами красоты и всегда честно рассказывает о провалах или успехах.