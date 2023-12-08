Звезда клипа «Алкоголичка» Иришка Чики-пики – про Прохора Шаляпина: «Такое чувство, что он хотел ко мне пристать»

Клип «Алкоголичка» на песню Александра Реввы сделал звездой маргинальную блогершу из Хакасии Иришку Чики-Пики, подругу Олега Монгола. С того времени ее аудитория в соцсетях только выросла. А накануне она стала героиней нового интервью Алены Жигаловой на YouTube-канале «Алена, блин!». Гостья из Сибири поведала, что давно вращается в кругах шоу-бизнеса, а Прохор Шаляпин и вовсе проявлял к ней знаки внимания.

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Дело было на развлекательном ток-шоу, и Шаляпин сразу узнал Иришку, подошел к ней и заговорил. Причем, сразу позвал в гости.

«Такое чувство, что он хотел ко мне пристать. Я говорю, не поеду к тебе в гости», - рассказала Иришка. И добавила: «Он такой весь из себя, весь ухоженный, а я говорю, «ты не буксуй, потом поговорим».

Сама Иришка рассказала в интервью, что уже 10 лет в отношениях с Безумным Пашей, взаимоотношения с которым они транслируют в Сети. Они ругаются, мирятся, а подписчики охотно комментируют происходящее в семье.