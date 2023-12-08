Шура - про стычку с Валей Карнавал: «Осадил я не так уж и резко»

Певец Шура объяснил конфликт с Валей Карнавал, произошедший этой осенью на музыкальном шоу «Битва поколений». Тогда он едва не довел до слез юную блогершу, сидевшую в жюри вместе с Николаем Басковым.

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Тогда он ее осадил, предложив доказывать, что она оказалась на своем месте, расположившись в жюри. В новом интервью сайту Газета.ru Шура уверяет, что ничего сверхобидного тогда не сказал.

Артист подчеркнул, что молодое поколение имеет хороший актерский дар, и об этом не стоит забывать. Мол, их блоги — это видеосценки и позерство. И считает, что со своей стороны обратился к Карнавал тогда не так уж и резко, как было подано потом в прессе.