Анастасия Решетова отрицает, что пользуется ботоксом: «От природы такая мимика»

Экс-избранница рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова в свои 27 лет не спешит прибегать к уколам красоты. Омолаживающие процедуры звезда соцсетей еще не делала, в чем призналась сайту Voice. Ботокс ей может понадобиться только в качестве профилактики, но пока к нему она не готова.
«От природы такая мимика, что не требует ранних инъекций ботокса. Но я так часто улыбаюсь, что вот с носогубными складками поработать как-то придется в качестве профилактики», - поведала девушка.
Решетова в последнее время борется с лишним весом и уже заметно похудела. Девушка старается питаться правильно и следит за этим даже в дальних поездках, которые у нее случаются регулярно.
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Сейчас Решетова не афиширует личную жизнь, предпочитая прятать бойфренда от публики. Она воспитывает сына от Тимати, но редко берет его с собой в разъезды, оставляя с отцом.