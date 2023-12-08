Анастасия Решетова отрицает, что пользуется ботоксом: «От природы такая мимика»

Решетова в последнее время борется с лишним весом и уже заметно похудела. Девушка старается питаться правильно и следит за этим даже в дальних поездках, которые у нее случаются регулярно.

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Сейчас Решетова не афиширует личную жизнь, предпочитая прятать бойфренда от публики. Она воспитывает сына от Тимати, но редко берет его с собой в разъезды, оставляя с отцом.