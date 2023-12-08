Филипп Киркоров потратил на новогоднюю елочку почти миллион рублей

Звезды вовсю готовятся к Новому году и уже наряжают елки, богато украшают свои дома и квартиры. Агата Муцениеце, например, обошлась небольшой елочкой, которую украсила вместе с дочкой и сыном.

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А вот Филипп Киркоров шиканул на широкую ногу. Поп-король не стал нарушать традицию и остановил на первом этаже ель пятиметровой высоты. Красно-белые цвета и свечение огоньков, много подарков под символом Нового года – настроение дважды отец уже создал своим отпрыскам.

Как сообщает Telegram-канал «Звездач», на новогоднее убранство елочки Киркоров потратил почти миллион. Порядка 350 тысяч рублей стоят игрушки, гирлянда за 42 тысячи, фигурки почти на 100 тысяч и сама лесная красавица за 237 тысяч рублей. =И это еще он подарки сыну и дочке не приобрел.