Звезда 90-х Шура – о своей популярности: «Все мои недостатки сделали меня особенным»

Певец Шура, настоящее имя которого Александр Медведев, стал новой звездой проекта «Дуэты». Он рассказал, что ему предстоит выступить с Наташей Королевой, но немного ошибся. И в результате своим выступлением оказался недоволен.

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В дуэте, считает Шура, подстраиваться должен профессионал, то есть тот, кому это легче всего дается. В интервью сайту Газета.ru он признался, что не считает себя легендой эстрады, несмотря на то, что его популярность с тех времен не угасла, и он по сей день востребованный артист.

Кстати, не все тогда верили с успех Шуры. Певец наслушался такого, от чего у другого бы пропала мотивация и запросто бы опустились руки. Но Медведев не отступил.