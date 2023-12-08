Звезда 90-х Шура – о своей популярности: «Все мои недостатки сделали меня особенным»

Певец Шура, настоящее имя которого Александр Медведев, стал новой звездой проекта «Дуэты». Он рассказал, что ему предстоит выступить с Наташей Королевой, но немного ошибся. И в результате своим выступлением оказался недоволен.
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В дуэте, считает Шура, подстраиваться должен профессионал, то есть тот, кому это легче всего дается. В интервью сайту Газета.ru он признался, что не считает себя легендой эстрады, несмотря на то, что его популярность с тех времен не угасла, и он по сей день востребованный артист.
Кстати, не все тогда верили с успех Шуры. Певец наслушался такого, от чего у другого бы пропала мотивация и запросто бы опустились руки. Но Медведев не отступил.
«Говорили, что я неформатный, беззубый, дохлый, с невнятной дикцией, — да кто меня вообще выпустил на сцену? Но я вылез, потому что меня ничто не остановило бы. Я не видел себя ни в чем больше — ни в какой другой профессии, кроме артистической. В конечном итоге все мои недостатки сделали меня особенным, дали легкую узнаваемость», - считает знаменитость.