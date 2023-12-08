Продюсер Татьяна Тур рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым: «Удивительный мужчина»

Музыкальный продюсер Татьяна Тур прокомментировала свои отношения с Филиппом Киркоровым. В последнее время ее не просто сватают за бывшего мужа Аллы Пугачевой, а даже считают, что у них уже состоялось тайное бракосочетание.

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Сама Тур поведала в интервью на радио «Русский Хит», что их связывает с Киркоровым многолетняя дружба. Причем, они знакомы с 2015 года. Но что именно происходит между ними сейчас, умолчала.

41-летняя Тур подчеркнула, что между ними с Киркоровым сложилась история, которая у всех на виду. И, мол, прятаться нет смысла.

«Филипп — удивительный человек и удивительный мужчина. Мы недавно с ним обсуждали, что пишут про нас, что присылают, и он сказал: «Таня, ты не поверишь! 18 лет я появлялся с разными женщинами, но ни на кого не было такой реакции, как на тебя». Это удивительно!» - воскликнула продюсер.

Татьяна считает, что они с Киркоровым очень похожи – одинаковы в творчестве, в принципах, и умеют любить. Недавно они вместе появились на премьере комедии «Теща», снова дав светским хроникерам повод для обсуждений.